Mit Waffe bedroht: Streit zweier Männer eskaliert in Schwetzingen

Schwetzingen. Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochvormittag eskaliert. Gegen 9 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei, da in der Gustav-Stresemann-Straße der Streit zweier Männer derart ausartete, dass einer der Männer mit einer Waffe bedroht wurde.



Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll laut Angaben der Polizei ein 64-jähriger Mann einem 80-Jährigen zunächst gefolgt sein und diesen mehrfach mit den Worten "Du Schwein" beleidigt haben. Als sich der 80-Jährige schließlich umdrehte, soll der jüngere der beiden mehrmals mit einer Schreckschusswaffe in Richtung Kopf und Brust seines Kontrahenten geschossen haben. Da sich der 80-Jährige jedoch geistesgegenwärtig

seinen Einkaufskorb vor das Gesicht hielt, trug er keine äußerlich sichtbaren Verletzungen davon. Mehrere Nachbarn, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind, überwältigten den Schützen und hielten ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest.



Nachdem dem 64-jährigen Mann Handschließen angelegt worden waren, wurde er zum Polizeirevier Schwetzingen gebracht. Von dort wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

