Mit Werk von Horák

Für das Fest der Auferstehung des Herrn am Ostersonntag, 17. April, hat der katholische Kirchenchor St. Pankratius eine besonders feierliche Musik ausgewählt. Gemeinsam mit vier Solisten sowie Mitglieder des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg wird er die „Missa Quinta in B-Dur“ von Wenzel Emanuel Horák aufführen. An der Orgel begleitet Wolfram Heid. Die musikalische Gesamtleitung hat Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Horák, der in Nordböhmen aufgewachsene Komponist, Organist und Pädagoge fand in Prag seine Lebensaufgabe. Als Chorleiter in St. Maria Schnee, einem Franziskanerkloster in unmittelbarer Nähe vom Wenzelsplatz, gelang dem Kirchenmusiker mit der „Missa Quinta in B“ ein besonderes Werk. Klangschön und mit harmonischen Raffinessen ist hier eine Meisterkomposition entstanden, die die schlichte Bezeichnung als „Fünfte Messe“ kaum erahnen lässt.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hat der Chor zusätzlich die Choralkantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy ins Programm aufgenommen. Das Hochamt an diesem Ostersonntag in St. Maria in der Oststadt beginnt um 10.30 Uhr. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2