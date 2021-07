„Gemeinsam mit Zuversicht durchs Jahr!“ – so lautet das Motto der neuen Präsidentin des Lions Club Churpfalz, Brixi Möller-Piper – passend zur beginnenden Amtszeit und den aktuell möglichen Corona-Lockerungen. Sie sei zuversichtlich, so Möller-Piper, gemeinsam mit der Unterstützung der anderen Lions-Damen wieder erfolgreiche Serviceprojekte angehen zu können, um tätige Hilfe zu leisten und Spenden zu sammeln. Denn nicht Alle seien unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen und hier bedürfe es jetzt der Unterstützung und Solidarität der Service-Clubs.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch in diesem Jahr sah es lange wieder nicht nach einer Amtsübergabe als Präsenzveranstaltung aus, verliefen die letzten Zusammenkünfte wie bei vielen Clubs doch über Zoom-Meetings. Umso schöner war es, dass sich die Lions-Damen jetzt wieder wie gewohnt in geselliger Runde im Restaurant Schützenhaus in Oftersheim zur feierlichen Amtsübergabe treffen konnten.

Noch enger zusammenrücken

Bildeten ein erfolgreiches Team: Die scheidende Clubpräsidentin Susanna Frey (r.) und die neue Präsidentin Brixi Möller-Piper. © privat

Brixi Möller-Piper dankte ihrer Vorgängerin Susanna Frey sowie ihrer neuen Vizepräsidentin Anja Mitsch für die Unterstützung im Vorfeld der Amtsübernahme. Für das kommende Lionsjahr stellte sie ein abwechslungsreiches Programm vor und zeigte sich zuversichtlich, dass der Club durch die Herausforderungen der Pandemie als Team noch enger zusammenrücken werde. zg