Wird einem gesagt, dass man einfach zwei „linke Hände“ habe, versteckt sich dahinter selten ein Lob. Vielmehr ist damit gemeint, dass man handwerklich nicht besonders geschickt sei und mit Werkzeug auf Kriegsfuß stehe. Einerseits schwingt da ein bisschen Vorurteil mit, andererseits behaupten die Linkshänder ja selbst gerne „fast alles“ sei für Rechtshänder gemacht und erschwere das Leben unnötig.

In etlichen Büchern wird ihr Los beschrieben und in Videos werden praktische Ratschläge gezeigt. Die Unterschiede zwischen rechts und links sind keine neue Erscheinung, es gibt sie wahrscheinlich schon immer. Die Linkshänderschaft ist auch weltweit verbreitet. Im alten Rom konnte man für linkshändige Sklaven sogar einen Rabatt aushandeln. Heutigen Linkshändern passiert dies in unseren Breiten zwar nicht mehr, sie verweisen beim Welt-Linkshänder-Tag am 13. August lieber auf berühmte „Artgenossen“ in Kunst und Wissenschaft wie Goethe, Leonardo da Vinci oder Einstein.

Und im Sport gibt es neben vielen erfolgreichen echten Linkshändern, im Tennis auch Rechtshänder, die gerne „mit links“ spielen. Prominente Beispiele sind Angelique Kerber und Rafael Nadal. Das berühmteste Rechts-links-Ereignis machte einen Sportler bei Fans unsterblich: Diego Maradona, zwar Rechtshänder, die „Hand Gottes“ mit der er sein legendäres Tor gegen England erzielte, war jedoch seine linke.

Sollten Sie, wie ich kürzlich beim ungeschickten Gebrauch eines Werkzeuges, wieder mal als jemand mit zwei linken Händen bezeichnet werden – denken sie einfach an berühmte Linkshänder wie Pablo Picasso, Paul McCartney, Julia Roberts oder Brad Pitt – das hilft.