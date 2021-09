Mitarbeiter angemessen geehrt

Die Freude war Oberbürgermeister Dr. René Pöltl förmlich anzusehen. Zwei Jubiläen à 40 Jahre, eine Verabschiedung – und das Ganze endlich wieder in einem etwas größeren Rahmen. Für ihn kein ganz unwichtiges Signal. Sei doch die Ehrung von Mitarbeitern sowohl für das Betriebsklima als auch den zu Ehrenden wichtig. Im Grunde eine Art Anerkennung des Einzelnen und seiner Leistung. Und das wieder im größeren Rahmen im großen Sitzungssaal des Rathauses tun zu können, sei der Bedeutung angemessen.

Als erstes wandte sich Pöltl dem Stadtoberinspektor Michael Mohrlok zu, der beruflich 1981 vor genau 40 Jahren durchstartete. Dabei sei er ganz schön rumgekommen. Studium an der Fachhochschule Kehl und erste Dienste bei der Stadt Trossingen und dem Landratsamt Tuttlingen, verschlug es ihn 1987 als erstes nach Mannheim. Nach einem Jahr in der Quadratestadt, ging es nach Lauffen am Neckar und dann ins Ordnungsamt Leonberg. Außergewöhnlich ist in den Augen Pöltls, was danach kommt. Machte er doch von 1995 bis 1997 Erziehungsurlaub.

Noch heute ist das ja nicht immer ganz selbstverständlich, vor allem nicht für so lange Zeit. Damals muss es als Exot gegolten haben. 1997 ging er dann wieder zurück nach Leonberg und Mohrlok entschloss sich elf Jahre später, im Jahr 2008, nach Schwetzingen aufzubrechen. „Für uns ein Glücksfall“, sagt Pöltl. Erst im Bauamt, dann kurz im Standesamt und schlussendlich im Rechnungsprüfungsamt, sei er nun eine Instanz in Sachen Haushaltsprüfung. Privat schlägt sein Herz für Biathlon und die alemannische Fasnacht.

Unverzichtbare Stütze

Ebenfalls für vier Jahrzehnte wurde Bellamar-Elektriker Gerhard Weckesser geehrt. Nach seiner Ausbildung zum Elektriker bei der Schwetzinger Firma Duller und nach seiner Verpflichtung als Zeitsoldat von 1979 bis 1982 trat er 1983 in den Dienst der Stadt ein und entwickelte sich hier schnell zur unverzichtbaren Stütze. „Geht nicht, gibt es für ihn nicht“, lobt der OB. Und das gelte für den leidenschaftlichen Handballfan sowohl auf der Achse der Aufgabe, aber eben auch auf der der Zeit.

Unverzichtbar zu sein – das gilt eigentlich auch für Dietmar Ehrlichmann. Und doch, so der Oberbürgermeister, „müssen wir sie verabschieden“. 1972 hat er mit einer Ausbildung zum Erzieher angefangen, übrigens war auch das damals noch ungewöhnlich. Er sattelte im Jahr 1977 um und arbeitete als Lagerist in Kronau. Von 1979 bis 1992 war er Reisebusfahrer und 1992 startete er in Schwetzingen mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten neu durch. Hier entwickelte er sich zum ruhenden Pol des Bürgerbüros. Fachlich wie im Umgang mit Menschen sei er brillant: „Die Beschwerdelage liegt bei null“, so Pöltl. Kaum ein menschliches Problem sei ihm unbekannt und dementsprechend umsichtig gehe er vor. „Ihr Weggang ist ein großer Verlust.“ Zum Glück gehe er nicht ganz, konnte die Stadt ihn doch auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung wenigstens etwas zum Bleiben verführen.