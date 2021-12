Mitarbeiter der GRN-Klinik rufen mit Aktion zum Masketragen auf

Ein Zeichen setzen, Aufmunterung in den herausfordernden Corona-Alltag bringen und für Unterstützung werben: Zum Nikolaustag trugen Mitarbeiter der GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH einen ganzen Tag lang rote FFP2-Masken im Dienst – auch in Schwetzingen. Neben ein bisschen Spaß und Abwechslung, die die Aktion bringen sollte, ging der Ruf dabei auch an die Bevölkerung: Bitte helft uns und tragt Masken!

Initiator war Professor Dr. Eberhard Scholz, Chefarzt der Abteilung für Kardiologie und Angiologie der GRN-Klinik Schwetzingen. „Seit fast zwei Jahren arbeiten wir in der Klinik unter Pandemiebedingungen und genauso lange tragen wir täglich von morgens bis abends Schutzmasken“, sagt Professor Scholz. Für viele Mitarbeitende im direkten Patientenkontakt bedeutet das ein permanentes Tragen von FFP2 Masken. „Das ist auf Dauer anstrengend und ehrlich gesagt geht es einem manchmal auch ganz schön auf die Nerven.“

Leitung begeistert von Idee

Er hat sich deshalb eine kleine Abwechslung und Aufheiterung überlegt: „Mit der Anschaffung bunter FFP2-Masken wollte ich einfach für etwas Auflockerung und gute Stimmung unter den Mitarbeitenden sorgen. Gleichzeitig verdeutlicht diese Aktion aber auch, wie lange die Pandemie bereits andauert und deutet an, was die tägliche Arbeit in der Klinik unter Pandemiebedingungen für uns alle bedeutet“, wird der Mediziner in einer Pressemitteilung zitiert. Mit seiner Initiative ist Professor Scholz auf Begeisterung gestoßen. Geschäftsführung und Klinikleitungen der vier Krankenhäuser in Schwetzingen, Weinheim, Sinsheim und Eberbach unterstützen die Aktion und haben dafür 2000 rote FFP2-Masken bestellt. GRN-Geschäftsführer Rüdiger Burger sagt: „Beim aktuellen Besuchsverbot bringt das für unsere Patienten und die Mitarbeitenden eine kleine Abwechslung und Aufmunterung.“

Dankbar für die Unterstützung hofft Professor Scholz: „Wenn die Aktion nicht nur ein Lächeln beim ein oder anderen Mitarbeiter oder Patienten bewirkt hat, sondern die Bevölkerung vielleicht auch noch einmal dazu ermuntert, mit Mitteln wie Beachtung der Hygieneregeln oder Impfbereitschaft eine schnellere Rückkehr zur Normalität zu erreichen, dann ist die Aktion ein voller Erfolg gewesen.“ zg

