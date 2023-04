Mitarbeiter der SAP sorgen an Schwetzinger Schule für Sport, Spiel und Wissen

Schwetzingen. Das Engagement für die Kurt-Waibel-Schule ist schon seit Jahren eine wunderbare Gepflogenheit seitens der SAP mit Sitz in Walldorf. So tauschten auch kürzlich etliche Mitarbeiter bei ihrer „SAP Together-Initiative“ einen Vormittag lang ihren Arbeitsplatz für einen sozialen Einsatz in der Waibel-Schule ein.

Da wurden in der Vergangenheit zusammen mit Jugendlichen schon der Schulhof renoviert, Holzbänke gestrichen, Geländer entrostet oder der Schulgarten neu strukturiert. Aktuell hatten sich die SAP-Mitarbeiter für eine Schülerbetreuung und Fortbildung bei Sportarten wie Tischtennis, Federball, Judo und Schwimmen entschieden. Hinzu kam ein kleiner Kurs zum richtigen Umgang mit Hunden.

Groß war das Interesse an einem authentischen Vortrag über das afrikanische Land Nigeria. SAP-Mitarbeiter Akintunde Opakunle stammt von dort und berichtete spannende Dinge vom dortigen Schulsystem, von den dortigen Sitten und Gebräuchen sowie von Land und Leuten.

Im Zuge dieses Freiwilligentages der SAP begleiteten wir als Zeitung den Judo-Kurs in der Nordstadthalle. Dieser wurde vom Träger des zweiten Dan-Meistergrades, Michael Cieslok, geleitet. Er wurde unterstützt von seinem Freund und Kollegen Normen Krautwurst, einem sehr erfahrenen Ex-Ringer mit jahrelanger Wettkampferfahrung in unzähligen Ligakämpfen.

Nach der respektvollen gegenseitigen Begrüßung sowie einem Aufwärmtraining und einer „Fallschule“ wurden einige Würfe und Griffe gezeigt und geübt. Wichtig war der Hinweis, dass es sich nicht um Kampfsport im klassischen Sinn handelt, sondern um Selbstverteidigung, wenn man angegriffen wird. „Das war richtig klasse, ich habe gut aufgepasst und einige tolle Würfe und Griffe kennengelernt“, sagt uns der 14-jährige Karol anschließend.

Ann-Kathrin Menzel als jahrelange begeisterte und trickreiche Tischtennisspielerin zeigte in ihrer Gruppe zunächst verschiedene Varianten beim Aufschlag. Auch die besonderen Schlägerhaltungen beim Vor- und Rückhandspiel waren Thema und natürlich wurde das Schmettern geübt. Richtig spaßig wurde es danach beim Rundlauf. Im Federball-Kurs konnten die Jugendlichen ihre Technik durch Tipps verbessern.

Ein besonderes Schmankerl erwartete die Jugendlichen auch im Lehrschwimmbecken der Nordstadthalle. Neben ausgezeichneten SAP-Hobbyschwimmern war hier auch ein ausgebildeter Schwimmlehrer zugegen. Nachdem an den Schwimmtechniken gefeilt und etliche Bahnen gezogen waren, durfte ein lustiges Wasserballspiel nicht fehlen.

Die Jugendlichen waren begeistert von allen Beiträgen der SAPler. Auch die Schulleitung und das Kollegium dankten herzlich und hoffen auf eine baldige Wiederholung.