Mitfahren zum „Weinsalon“

Bereits Anfang Februar 2023 findet der „Salon des Vins“ („Weinsalon“) des Vignerons Indépendants in Straßburg statt. Die Vorbereitungen für eine Tagestour am Samstag, 4. Februar, zu dieser Veranstaltung laufen bei der mediterranen Kochgesellschaft. Geplant ist eine Busfahrt dorthin, um die Angebote von 550 Winzern aus ganz Frankreich auskosten und genießen zu können. Auf der Messe kann nach Herzenslust probiert und gekauft werden.

Interessierte können sich den Mediterranen in Sachen An- und Abreise anschließen. Vor der Rückfahrt nach Schwetzingen steht ein ausführlicher Stopp an einem französischen Supermarkt an. Wer sich dem Verein anschließen will (limitiertes Platzangebot): Der Kostenbeitrag für die Tagestour beträgt für Mitglieder 22 Euro, für Nichtmitglieder 29 Euro (inklusive Eintritt zur Messe). Eine Teilnahme ist aber nur nach rechtzeitiger Anmeldung unter info@kochgesellschaft.de möglich. zg