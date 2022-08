Mitmachen und gewinnen: Wir verlosen Karten für Wincent Weiss

Schwetzingen. Seine warme Stimme geht unter die Haut, seine Songs direkt ins Herz und live reißt er sein Publikum wie kein anderer mit: Wincent Weiss zählt nicht umsonst zu den derzeit erfolgreichsten Künstlern, die die deutsche Musikszene zu bieten hat. Egal ob im Radio, auf seinem Youtube-Kanal oder im Fernsehen in Formaten wie „Sing meinen Song“ – er zählt zu den absoluten Publikumslieblingen. Auf seiner Sommertour 2022 kommt er an diesem Samstag, 6. August, nach Schwetzingen in den Schlossgarten. Als Special Guest eröffnet Fabian Wegerer um 19.30 Uhr den Abend bei Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen. Im SZ-Kundenforum gibt es noch Tickets für das Konzert – und wir verlosen noch sieben Einzelkarten.

Wer eine davon gewinnen möchte, findet das Formular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen direkt unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist diesen Freitag, 5. August, schon um 10 Uhr, Stichwort: WW. Die Gewinner werden ausgelost und benachrichtigt. Die Tickets müssen dann noch an diesem Freitag im SZ-Kundenforum, Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen zu den Öffnungszeiten – 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr – abgeholt werden.

