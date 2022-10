Mitmachkonzert für Kinder auf Brühler Straßenkerwe

Brühl. Die Gemeinde Brühl organisiert alljährlich in der Festhalle eine Dankeschön-Aktion für die Kinder, die mit Auftritten bei Veranstaltungen für tolle Programmpunkte sorgen. Diesmal wird dieser Dank nicht im Saal, sondern auf der Bühne der Straßenkerwe abgestattet. So heißt es am Sonntag, 2. Oktober, ab 14.30 Uhr, „Kalle Kompass in Ägypten“ – geboten wird ein Mitmachkonzert für Kinder mit Jörg Schreiner. „Kalle Kompass in Ägypten“ bietet eine spannende Geschichte auf der Bühne der Straßenkerwe, die durch Lieder ergänzt wird.

