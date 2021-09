Schwetzingen. Das mobile Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises bietet am Mittwoch, 29. September, von 11 bis 16 Uhr eine weitere Impfaktion auf dem Schlossplatz an. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Verimpft werden die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Es sind grundsätzlich Erst-, Zweit- und Drittimpfungen möglich.

