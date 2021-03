Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen wird als erste Kommune des Rhein-Neckar-Kreises an diesem Dienstag, 16. März, und am Mittwoch, 17. März, in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises eine Corona-Impfung für ihre über 80-Jährigen Mitbürger anbieten. Die Impfung erfolgt durch Mobile Impfteams im Lutherhaus.

AdUnit urban-intext1