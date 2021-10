Mobile Impfteams kommen zweimal nach Schwetzingen

Schwetzingen. Wer sich noch gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, der hat in Schwetzingen gleich zweimal die Gelegenheit dazu. An diesem Dienstag, 26. Oktober, von 13 bis 18 Uhr am Neuen Messplatz (in den Räumen des ärztlichen Bereitschaftsdienstes neben der Feuerwehr) und am Donnerstag, 4. November, von 14 bis 19 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz finden die Impfaktionen des Rhein-Neckar-Kreises statt.

Geimpft wird an beiden Tagen mit den Impfstoffen Biontech, Moderna sowie mit Johnson & Johnson (J&J), von dem man nur eine Impfung benötigt. Mit Biontech undModerna sind auch Impfungen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren möglich – im Alter von 14 bis 17 Jahren mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern, von zwölf bis 13 Jahren in Anwesenheit der Eltern. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Mitzubringen sind ein Ausweisdokument, die Versichertenkarte und der Impfpass. zg

