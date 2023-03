Mobile Jugendarbeit in Schwetzingen stellt sich neu auf

Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen stellt sich wie bereits berichtet im Bereich der offenen und mobile Jugendarbeit neu auf. Ab dem 1. April geht sie hierfür eine Kooperation mit dem Jugendhilfeträger Friedrichstift mit Sitz in Leimen ein. Das beschloss der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwochabend einstimmig.

Durch gewissen Veränderungen seien die bisher zusammen drei Vollzeitstellen im Jugendzentrum „Go in“ bereits seit 30. Juni lediglich durch eine verbliebene städtische Kraft besetzt gewesen, erklärte Bürgermeister Matthias Steffan. „Da es während Corona praktisch keine Jugendarbeitgegeben hat, konnten wir das Personal nicht halten.“ Immerhin sei es inzwischen gelungenen, die Stelle des Jugendreferenten mit dem bisherigen Integrationsbeauftragten Markus Liu-Wallenwein adäquat zu besetzen: „Er schließt eine Lücke.“

Nun wolle man aber auch wieder bei der mobilen Jugendarbeit „Wind auf die Segel kriegen“. Der Jugendhilfeträger Friedrichstift werde in einem ersten Schritt eine Vollzeitstelle im Bereich der städtischen Jugendarbeit personell abdecken, und damit für die dringend notwendige Entlastung sorgen. Der weitere Personalbedarf werde in den kommenden Wochen ermittelt und dem Gemeinderat erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Gemeinderat in Schwetzingen "hat gemeinsam die Weichen gestellt"

Es war ohnehin eine Gemeinderatssitzung mit einem sehr jungen Schwerpunkt. Den neben dem viel diskutierten Schulentwicklungsplan und seinen Auswirkungen ging es auch um die Ergebnisse der Bestandserhebung in den Schwetzinger Kindergärten und Krippen. Hier sei Schwetzingen derzeit gut aufgestellt, freute sich Matthias Steffan: „Wir haben gemeinsam die Weichen gestellt.“

Das unterstrichen die die aktualisierten Zahlen zur Kindergartenbedarfsentwicklung mit Stand 1. Januar. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Plätze in den vergangenen Jahren, insbesondere im Bereich der Kindergärten, sei hier vorübergehend sogar „Luft im System“, wie der Bürgermeister erläuterte. das veranlasste Stadträtin und Kindergartenexpertin Elfriede Fackel-Kretz-Keller, der Verwaltung ein besonderes Lob auszusprechen: „Das ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass wir im bereich der Kinder über und unter drei Jahren einen Überschuss haben.“

Aufgrund der weiterhin hohen Geburtenzahlen sei laut Bürgermeister Seffant allerdings auch in den kommenden Jahren von einem weiterhin hohen Bedarf an Betreuungsplätzen auszugehen.