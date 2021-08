Mobile Teams impfen im Kreis bisher 75.000 Menschen

Region. Nach wie vor sind die mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises (MIT) mehrfach wöchentlichen an bestimmten Orten, Einrichtungen und Plätzen im Landkreis unterwegs, um die Bevölkerung zu impfen. „Wir wollen die Impfung zu den Menschen bringen und unkompliziert ein Impfangebot unterbreiten“, sagt Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises und sagt weiter: „Wir freuen uns, dass das wohnortnahe Impfangebot so gut angenommen wird. Gleichwohl lag der Anteil der voll immunisierten Personen im Rhein-Neckar-Kreis in der vergangenen Woche noch unter 60 Prozent.“

Aufgrund der guten Akzeptanz wird der Rhein-Neckar-Kreis auch in den kommenden Wochen To–go-Impfaktionen anbieten, um weitere Personen mit den Angeboten zu erreichen. Auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können diese Angebote annehmen, benötigen jedoch die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten.

Die Wissenschaftler sagen eine vierte Corona-Welle für den Herbst 2021 voraus. „Der beste Schutz für sich selbst und andere ist die Impfung – übernehmen Sie Verantwortung für die Gesellschaft und lassen Sie sich impfen“, appelliert deshalb die Gesundheitsdezernentin an die Bevölkerung und macht zudem noch auf die Möglichkeit aufmerksam, sich ohne Termin in den beiden Impfzentren des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg Patrick-Henry-Village und Sinsheim impfen zu lassen. Auch bei den niedergelassenen Ärzten sei genügend Impfstoff vorrätig.

Das genaue Angebot kann der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises unter www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen entnommen werden. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Empfohlen wird die Mitnahme der Versichertenkarte und des Impfpasses.

Bis einschließlich 17. August konnten durch die durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis betriebenen Mobilen Impfteams bereits über 75.000 Impfungen durchgeführt werden. Hierbei wird deutlich, dass die Mobilen Impfteams einen wichtigen Bestandteil der Impfkampagne darstellen.