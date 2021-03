  Mobiles Impfteam in Schwetzingen verimpft nur Moderna

Schwetzingen. Als erste Kommune von insgesamt 40 im Rhein-Neckar-Kreis bietet die Stadt Schwetzingen in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Corona-Impfungen für Senioren über 80 Jahre an. Über die Arbeit der mobilen Impfteams, und die Resonanz auf die per Post verschickten Impfeinladungen wurde am Dienstag bei einem Pressetermin informiert.

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass die Gemeinde ein niederschwelliges Angebot für alle Schwetzinger der Ü 80-Gruppe anbieten könne und berichtete: „Die Resonanz auf das Angebot ist sehr groß. Wir haben 1400 Einladungen verschickt, und ich freue mich nicht nur darüber, dass wir die erste Gemeinde sind, in der das stattfindet, sondern auch, dass es so viele Rückmeldungen in so kurzer Zeit gab. 750 waren es. 600 teilten mit, dass sie entweder schon geimpft seien oder schon einen Impftermin hätten. Heute und morgen werden hier 150 Senioren geimpft.“

Alles würde unkompliziert und reibungslos verlaufen. Das Stadtoberhaupt bedankte sich bei allen Beteiligten, Landrat Stefan Dallinger und der Ordnungs- und Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, für die gute Zusammenarbeit und scherzte: „Die Kommunikation zwischen uns und dem Landratsamt lief sieben Tage die Woche, 24 Stunden.“ Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel ergänzte: „Nur einige Senioren warten auf die Impfung durch den Hausarzt, weil sie zu schwach sind, das Haus zu verlassen.“

„Toll, dass in unserem Schwetzingen das erste mobile Impfzentrum quasi über Nacht aus dem Boden gestampft werden konnte“, brachte Landrat Stefan Dallinger seine Verbundenheit zur Spargelstadt zum Ausdruck. Er kann ja hier auf eine Vergangenheit als Erster Bürgermeister zurückblicken. „Wir hatten bis vor kurzem noch eine Ausgangssperre, die Geschäfte waren zu und die Zahl der Infizierten sank. Nun wurde wieder geöffnet und die Ausgangssperre beendet, darum steigen die Zahlen wieder. Das zeigt uns, dass das Virus noch da ist“, warnte der Landrat.

Kein Astrazeneca

AdUnit urban-intext2

Auch griff er den aktuellen Stopp der Impfungen mit dem Wirkstoff der Firma Astrazeneca und die Bedenken, die dies bei manchen Bürgern auslösen könne, auf: „Die mobilen Impfteams verimpfen nur den Wirkstoff der Firma Moderna. Darum stellt sich die Frage nach der Sicherheit hier erst gar nicht“, gab er bekannt und appellierte: „Lassen Sie sich nicht irremachen. Die Impfstoffe sind sicher. Ich würde mich übrigens sofort mit Astrazeneca impfen lassen, wenn ich an der Reihe wäre.“

Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss teilte mit: „Neun mobile Impfteams werden 40 Gemeinden besuchen. Schwetzingen ist Pilotprojekt, alles läuft reibungslos, die Zusammenarbeit mit der Stadt funktioniert prima.“ Rund dreieinhalb Wochen würde die Aktion laufen und mehrere fünfköpfige Teams jeweils ein bis drei Tage in den Gemeinden verweilen. Der für die Aktion vorhandene Moderna-Wirkstoff werde für 9000 Personen reichen. Hausherr Pfarrer Steffen Groß unterstrich: „Ich bin mit Astrazeneca geimpft worden. „Alles, was ich hatte, war etwas Männergrippe.“ Dass die Pandemie noch lange nicht vorbei sei, sehe man daran, dass die evangelische Kirche das Lutherhaus problemlos für die Aktion habe hergeben können, sagte Groß, der hinzufügte: „Wir freuen uns, auf diese Weise einen wichtigen Beitrag für die Gemeinschaft leisten zu können.“

AdUnit urban-intext3

Auf die Frage, ob es für die drei vom Landkreis betriebenen Impfzentren in Heidelberg, Weinheim und Sinsheim einen „Plan B“ gebe, für den Fall, dass Astrazeneca nicht mehr genutzt werden dürfe, antwortete Landrat Dallinger: „Plan B? Den gibt es nicht. Sie müssen außerdem das Land fragen, das in dieser Hinsicht maßgebend ist.“