Mobiltelefone geraubt und Opfer verletzt - zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

Heidelberg. Sie sollen in Heidelberg gemeinsam mit einem weiteren Mann zwei Mobiltelefone geraubt und dabei einen Geschädigten verletzt haben – jetzt sitzen zwei Verdächtige im Alter von 24 und 21 Jahren in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, sollen die Verdächtigen am vergangenen Sonntag gegen 0.55 Uhr an der Haltestelle des Kirchheimer Rathauses einen 58 Jahre alten Mann angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt haben. Als dieser sein Mobiltelefon hervorholte, soll ihm einer der drei Verdächtigen das Gerät entrissen haben. Anschließend sollen alle drei Männer in Richtung Kurpfalzschule geflüchtet sein.

Gegen 1.20 Uhr sollen die drei Verdächtigen dann vor einem Wohnhaus im Langgarten auf einen 61 Jahre alten Mann getroffen sein. Diesen sollen sie unvermittelt körperlich angegriffen und zu Boden gebracht haben. Der 21-Jährige soll den Mann nach Wertgegenständen durchsucht und das Mobiltelefon des Mannes an sich genommen haben. Gemeinsam mit seinen Komplizen sei er in Richtung Schwetzinger Straße geflüchtet. Der 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Festnahme nach Fahndung

Nach einer Fahndung wurden kurze Zeit später der 21- und der 24-Jährige in der Nähe des letzten Tatortes festgenommen. Der dritte Verdächtige entkam unerkannt. Bei den beiden Festgenommenen wurden die mutmaßlich zuvor geraubten Mobiltelefone im Wert von rund 880 Euro gefunden.

Die beiden Verdächtigen wurden am Montag der Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen Verdunkelungs- und Fluchtgefahr und setzte sie in Vollzug. Die beiden Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert und sitzen wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Raubes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.