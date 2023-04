Modernes Gärtnern trifft in Schwetzingen Historie

Schwetzingen. Eigentlich ist Andreas Rettig beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt beschäftigt. Dass er jetzt ab diesem Dienstag als Stadtführer den Menschen in Schwetzingen das Thema „Modernes Grün trifft Historie“ näherbringt, hat mit seinem beruflichen Hintergrund zu tun: Denn der 65-Jährige ist eigentlich Diplom-Ingenieur und in den Bereichen Landschaftsarchitektur und Stadtplanung sehr bewandert – in der Vergangenheit hatte er auch mehrere Projekte in Schwetzingen geplant.

2021 wurden seine profunden Kenntnisse im Rathaus quasi wiederentdeckt, als Rettig den Entwurf für die geplante Umgestaltung des „Platzes der Freundschaft“ an der Hilda- und Hebelstraße lieferte. Der Gemeinderat stimmte zwar damals mehrheitlich gegen dieses Vorhaben, aber die fachliche Qualifikation des Planers blieb im Gedächtnis haften.

Führungen in Schwetzingen: „Modernes Grün trifft Historie“

So entstand die Idee der Führungen mit Andreas Rettig im Zuge der Themenreihe „Sommerfrische“, die Schwetzingen anlässlich der Bundesgartenschau in Mannheim initiiert hat, um seine vielfältige Gartenkunst zu präsentieren. Hauptziel ist dabei der kurfürstliche Marstall, wo das Thema „Modernes Grün trifft Historie“ vortrefflich umgesetzt ist. „Hier trifft modernes Gärtnern auf historische Architektur, eine sehr reizvolle Kombination“, sagt Andreas Rettig, der bei seinen Vorträgen sowohl auf das Projekt „Urban Gardening“ als auch auf die Geschichte des Gebäudekomplexes der früheren Dragonerkaserne eingeht. Damit wird er mehrere historische Fotos zeigen, die ganz interessante und weitgehend unbekannte Ansichten vom Marstall und seines Innenhofs präsentieren. „Das habe ich nicht gewusst, das sind tolle Bilder“, staunte auch die Ur-Schwetzingerin Christiane Drechsler, die Leiterin der Touristinfo.

Beginnen werden die Führungen jeweils an der St.-Pankratius-Kirche. Auf dem Weg Richtung Marstall wird Andreas Rettig an mehreren Punkten in der Innenstadt auf weitere ortshistorische und architektonische Besonderheiten eingehen, zum Beispiel auf das „Brauhaus zum Ritter“, das seit 25 Jahren in der heutigen Form existiert, aber eine lange Geschichte hat.

Info: Die Führungen finden jeweils dienstags statt: 25. April (18 Uhr), 23. Mai (18 Uhr), 20. Juni (15 Uhr), 18. Juli (15 Uhr), 22. August (18 Uhr), 19. September (18 Uhr), 17. Oktober (17 Uhr).