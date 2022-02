Möbelhaus Höffner „möbilisiert“ den Frühling

Schwetzingen/Brühl. Endlich wieder Sonne und steigende Temperaturen auf dem Thermometer. Sie träumen vom Frühling? Jetzt ist genau die richtige Zeit, um Pläne für Balkon und Garten zu schmieden“, heißt es in einer Pressemitteilung des in Schwetzingen ansässigen Möbelhauses Höffner.

Des Deutschen liebste Freizeitbeschäftigung ist es nach wie vor, Zeit im eigenen Heim zu genießen. Draußen auf der Terrasse oder dem Balkon richtig zu relaxen, mit Freunden zu grillen und zu chillen – dazu gehören natürlich auch attraktive Gartenmöbel.

Die Trends 2022 serviert Möbel Höffner ab Samstag, 26. Februar, in seinen Indoor-Ausstellungen und in großen Gartenzelten an den Filialen in ganz Deutschland. Interessierte finden dort namhafte Hersteller von Tischen, Bänken, Liegen, Relax-, Klapp- und Stapelstühlen oder auch ganzen Lounge-Gruppen in Echtholz, Geflecht oder Edelstahl – von preiswert bis hochwertig, so verspricht es das Möbelhaus.

Übrigens, Holz ist und bleibt aktuell. Höffners Gartenprofi und Leiter des Einkaufs in diesem Bereich, Sebastian Lehmann, bestätigt: „Wir bieten ausschließlich edles Teak- oder Eukalyptusholz mit dem wichtigen FSC-Zertifikat an. Dieses steht für Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern – es werden also keine Tropenwälder abgeholzt. Darüber hinaus sind unsere Gartenmöbel aus Holz deshalb so stark gefragt, weil die Qualität der exakten Maschinenproduktion auf den Millimeter genau stimmt und die Kombination mit Edelstahlgelenken einfach Langlebigkeit garantiert“, sagt Lehmann.

Loungemöbel in allen Varianten sind der Trendsetter im Gartenbereich. Sie zeigen sich kompakter und platzsparender, bei gleichzeitig erhöhtem und dadurch verbessertem Sitzkomfort. Die Gestelle, überwiegend aus rostfreiem Aluminium, trotzen problemlos Wind und Wetter. Auch der Essplatz im Freien erfreut sich weiterhin steigender Nachfrage. Hier wird natürlich gerne kombiniert und sich eine individuelle Sitzgruppe kreiert. Grau ist die aktuelle Trendfarbe bei Gartenmöbeln. Sie zeigt sich in allen Facetten von hell bis dunkel und lässt sich wunderbar mit trendigen, farblichen Akzenten aus dem aktuellen Kissensortiment kombinieren, so die Pressemitteilung weiter.

Mit 24 Einrichtungshäusern im Bundesgebiet deckt das Unternehmen Höffner die gesamte Segment-Bandbreite des Möbelhandels ab. Ob Baby, Jugend, Wohnen oder Büro, Küche, Bad, Garten oder Accessoires – bei Höffner findet der Kunde alles rund ums Wohnen für jeden Geldbeutel: Von preiswerten Mitnahmemöbeln für den Ersteinrichter aus dem Expressbereich bis zu Premium-Möbeln von Markenherstellern für hohe Ansprüche. zg

