Möbius in Schwetzingen erhält „Bib Gourmand“

Schwetzingen. Groß war die Freude, wenn auch bereits zum fünften Mal in Folge, als der „möbius lebensmittel.punkt“ von Tommy R. Möbius in der Oststadt in Schwetzingen die Auszeichnung „Bib Gourmand“ – der kleine Bruder zum Michelin Stern – erhielt.

Handwerk, Qualität, Geschmack und Preisleistungsverhältnis – diese Kriterien standen dabei im Vordergrund, war vom Küchenchef in Erfahrung zu bringen. „Es macht mich immer wieder stolz, diese Auszeichnung zu bekommen. Das gibt mir die Gewissheit, dass ich mein Handwerk verstehe“, erklärt Möbius und lässt weiter wissen, dass im Umkreis von 30 Kilometern nur sein Haus mit dem „Bib Gourmand“ kokettieren darf.

Noch in der Findungsphase

Tommy R. Möbius, Spitzenkoch aus Schwetzingen, ist erneut mit dem „Bib Gourmand“ ausgezeichnet. © Fischer

National und International kulinarisch immer im Gespräch zu bleiben, das ist dem 47-Jährigen ein großes Anliegen. Auch die Stadt Schwetzingen profitiert vom Bekanntheitsgrad des gebürtigen Leipziger Spitzenkochs, sodass eine Win-win-Situation gegeben ist. Auf die Frage, wann die Ecke Kurfürstenstraße und Bruchhäuserstraße, an der sich „möbius lebensmittel.punkt“ befindet, wieder mit Leben erfüllt und Straßenevents stattfinden können, hielt sich Möbius noch etwas bedeckt. Man sei noch in der Findungsphase und viel hänge davon auch ab, wie es mit Corona weitergehe. Weitere Einschränkungen drohen, wie zum Beispiel die Bauarbeiten in der Bruchhäuserstraße. „Wir sind verhältnismäßig gut über die kritische Zeit gekommen, waren innovativ und konnten auf unsere treue Kundschaft bauen“, sagt Möbius.

