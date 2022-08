Mondscheinführung und Gartengenuss

In den üppig blühenden Schlossgarten wird zu zwei besonderen Führungen eingeladen: Geheimnisvoll präsentiert er sich am Freitag, 12. August, um 21 Uhr, wenn die Gäste die spannende Sommerabendführung „Dunkel war’s, der Mond schien helle“ erleben. Am Sonntag, 14. August, um 14.30 Uhr zeigt sich beim Rundgang „Gartengenuss aus aller Welt“ der kurfürstliche Baumgarten als Oase der Entspannung, wie ihn der badische Gartenbaudirektor 1804 schuf.

Bei der Mondscheinführung entfaltet sich ein geradezu mystischer Zauber. Aus dem Dunkel der Boskette tauchen geheimnisvolle Umrisse auf. Die Skulpturen und Bauwerke wirken fremd und ungewöhnlich. Tiefdunkle Teiche spiegeln bei klarem Himmel den Mond. Die Gäste begegnen Gartenbewohnern, die bei Tag nicht zu sehen sind. Der Schein der Laternen zeigt Geschichte und Geschichten des Schlossgartens in ganz anderem Licht. Die Staatlichen Schlösser und Gärten empfehlen trittsicheres Schuhwerk und unempfindliche Kleidung für diesen Rundgang. Weitere Termine sind am Samstag, 17. September, um 20 Uhr und am Dienstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr geplant.

Heimische und exotische Bäume

Nachdem das Waldbaden in aller Munde ist, laden die Staatlichen Schlösser und Gärten die Gäste am Sonntag, 14. August, um 14.30 Uhr ins Arboretum des Schlossgartens ein. Die besondere Führung im Baumgarten neben dem Badhaus präsentiert „Gartengenuss aus aller Welt“ und zeigt die heimischen und exotischen Bäume im Arboretum: Der botanische Rundgang stellt eine Auswahl an Exoten vor, dazu interessante und kuriose Fakten zu jeder Baumart. zg

Info: Eine Anmeldung ist für beide Führungen nötig übers Service- Center, Telefon 06221/65 88 80 oder per E-Mail service@schloss-schwetzingen.com