Mit einer Leinwand und wechselnden Bildern, die für Impfungen gegen Corona werben, und einem Schriftzug, der sich für Freiheitsrechte und gegen Fake News wendet, macht am Montagabend die Stadt am Palais Hirsch Meinung gegen Impfgegner und sogenannte „Spaziergänger“. Sie untermauert damit ihre Position und bietet gleichzeitig auf dem Schlossplatz eine spontane Impfaktion an.

© lenhardt