Mordverdächtiger möglicherweise auch für brutalen Raub in Heidelberg verantwortlich

Mannheim. Nach der Festnahme eines 31-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes an einer 41-Jährigen in Mannheim am 19. Oktober steht dieser nun auch im Verdacht, bereits einen Tag vorher – am 18. Oktober – eine 28-Jährige im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim brutal überfallen und ausgeraubt zu haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Im Zuge der Ermittlungen ergaben sich laut der Mitteilung Hinweise darauf, dass der 31-Jährige auch für diese Tat als Täter in Frage kommt. Nach Auswertung einer DNA-Spur am Rucksack der 28-Jährigen, welcher in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefunden worden war, konnte diese nun eindeutig dem 31-jährigen Tatverdächtigen zugeordnet werden. Zudem fand sich unter den bei dem 31-Jährigen bei seiner Festnahme sichergestellten Gegenständen ein Teil des Raubgutes.

Die Ermittlungen zu den beiden Taten wurden bei der Sonderkommission gebündelt und sollen beide auch bei der Staatsanwaltschaft Mannheim geführt werden.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Insbesondere wird dabei geprüft, ob der 31-Jährige für weitere, noch ungeklärte und gleich gelagerte Straftaten in Frage kommt.

