Motorradfahrer bei Unfall in Hockenheim schwer verletzt

Hockenheim. Bei einem Verkehrsunfall gegen 17.35 Uhr ist am späten Montagnachmittag, nach ersten Erkenntnissen, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf der B 39 in Höhe der Abfahrt Hockenheim Talhaus aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer. Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ot, wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Informationen ist er wohl im Ausfahrtsbereich auf ein anderes Auto aufgefahren.

Rettungskräfte, Polizei und ein Rettungshubschrauber befinden sich im Einsatz.