Heidelberg/Region. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich auf dem Parkdeck vom Kaufland in der Eppelheimer Straße in Heidelberg-Pfaffengrund am Samstagabend.

Ein Motorradfahrer hat auf dem Parkdeck ein Geländer durchbrochen und stürzte in die Tiefe. Dabei prallte er in ein gegenüberliegendes Gebäude und wurde schwer verletzt. Offenbar waren während des Unfalls noch andere junge Biker dabei.

Weitere Details liegen bislang noch nicht vor.