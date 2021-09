Motorradfahrer kollidiert mit Mauer

Hockenheim. Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist auf der Landesstraße 722 im so genannten "Hockenheim Achter" von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einer Mauer kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, entstand bei dem Unfall am Samstag gegen 14 Uhr ein Sachschaden von etwa 2000 Euro am Yamaha-Motorrad. Der leicht verletzte Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während dem Hubschraubereinsatz wurde der Verkehr kurzzeitig geregelt. Ein größerer Stau entstand nach Polizeiangaben nicht.

