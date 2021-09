Motorradfahrer wird bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hockenheim. Ein 27-jähriger Mototrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß auf der L722 leicht verletzt worden. Ein 52-jähriger Mann war am Mittwochabend mit seinem seinem VW zunächst auf der L 722 von der Talhausstraße kommend unterwegs. In Höhe des Zubringers zur B39 in Richtung Hockenheim fuhr der ortsunkundige 52-Jährige langsam und mittig, wie die Polizeit mitteilt. Als er schließlich zum Wenden ansetzte, übersah er den ausweichenden Kraftradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 27-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte zur Weiterbehandlung in eine Klinik eingeliefert. Das nicht mehr fahrtüchtige Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf rund 5000 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1