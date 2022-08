Motorrollerfahrerin in Altlußheim bei Unfall schwer verletzt

Altlußheim. Auf der Hauptstraße in Altlußheim ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall mit einer Motorrollerfahrerin gekommen. Gegen 18:30 Uhr fuhr die 58-Jährige auf Höhe der Hausnummer 68 die Straße entlang, als eine 33-jährige Autofahrerin ihren VW-Passat rückwärts ausparkte. Dabei stieß sie gegen den Motorroller, der in Richtung Neulußheim fuhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 58-jährige Fahrerin und die 19-jährige Sozia stürzten zu Boden. Dabei verletzte sich die Fahrerin schwer und ihre Mitfahrerin leicht. Beide kamen mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro.