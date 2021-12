Zum 230. Todestag von Wolfgang Amadeus Mozart am 5. Dezember (1792) und in der Situation, in der wir und unzählige Künstler sich nun wieder befinden, hat die Mozartgesellschaft Schwetzingen sich zurückversetzt an das Ende des 18. Jahrhunderts. Das langjährige Vorstandsmitglied Angela Bräunig entdeckte dabei interessante Zeilen in den Briefen Leopolds, die sie unseren Lesern an dieser Stelle

...