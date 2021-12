Mozartgesellschaft sagt Neujahrskonzert ab

Nach dem pandemiebedingten Ausfall der Schlosskonzerte sagt die Mozartgesellschaft Schwetzingen nun auch das Neujahrskonzert mit der Philharmonie Baden-Baden ab.

Abgesehen von den wirtschaftlichen Auswirkungen, die ein Konzert im Rokokotheater unter der aktuellen Corona-Verordnung mit sich bringt, sind es aber atmosphärische Gründe, die zur Absage bewogen haben: „Wir möchten keine gesundheitlichen Risiken – weder auf der Bühne, noch im Zuschauerraum – eingehen, möchten aber auch kein Neujahrskonzert auf Abstand absolvieren, das seiner eigentlichen Bedeutung nicht gerecht wird. Die Mozartgesellschaft bündelt nun alle Energie in ihr musikalisches Programm für 2022 und wird spätestens am 21. Juni 2022 wieder mit der Fête de la Musique auf die Bühne der Stadt treten“, so Geschäftsführerin Katharina Simmert. Karten können dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Weitere Informationen gibt es unter 06202/87 485. zg