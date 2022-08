MSC lädt zum Oldtimer-Treff

Die Oldtimerfreunde des Motorsportclubs Schwetzingen (MSC) haben den vereinseigenen VW Bus, Typ T 1 Samba (Bild), wieder einsatzbereit gemacht und freuen sich auf erste Ausfahrten in die Umgebung – am besten zusammen mit anderen Enthusiasten und ihren Fahrzeugen. Zum gegenseitigen Kennenlernen, aber auch für „Benzingespräche“, findet am Dienstag, 16. August, um 19 Uhr, in der „Trattoria Pizzeria Pina“, Ketscher Landstraße 11 (am Stadion), der erste Oldtimerstammtisch des MSC Schwetzingen statt. Auch Nichtmitglieder, die Freude und Interesse an historischen Fahrzeugen haben, sind willkommen. zg/Bild: MSC

