Mühelos einmal nach Jamaika und zurück

Die Leistung liegt schon ein paar Monate zurück. Doch was die Schüler und die paar Lehrer des Hebel-Gymnasiums bei der vergangenen Stadtradel-Aktion erstrampelten ist doch ziemlich beeindruckend. Am Ende waren es exakt 16 919 Kilometer, was ihnen den Teampreis in Schwetzingen einbrachte. Mit dem Kilometerbudget würde man es übrigens mühelos nach Jamaika schaffen und wieder zurück. Jetzt Karibik und mit dem Fahrrad, das wäre schon was. Das bleibt aber nicht nur wegen des Atlantiks dazwischen erstmal nur ein Traum.

AdUnit urban-intext1

Auch Schulleiter Stefan Ade und Oberbürgermeister Dr. René Pöltl schien die Leistung zu imponieren. Fast 17 000 Kilometer, so Pöltl, „sind schon eine Ansage“. Und vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass auch am Hebel-Gymnasium noch mehr Fahrrad gefahren wird.

Fahrradbügel angeschafft

Der Teampreis schafft jedenfalls Infrastruktur, die vielen Fahrrädern zugute kommt. Gemeinsam mit der Sparkasse Heidelberg und dem Freundeskreis des Hebel-Gymnasiums hat die Stadt fast 40 Fahrradbügel angeschafft, die das Abstellen der Fahrräder in doch etwas geordnetere Bahnen lenkt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bewegungschallenge 150 Teilnehmer sind schon dabei Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadtradeln Marion Braun-Bittner gewinnt 500-Euro-Gutschein Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadtradeln Julian fährt 430 Kilometer Mehr erfahren

Darüber hinaus gab es auch eine Radservice-Station, wo kleinere Reparaturen und das Aufpumpen schnell und problemlos gehändelt werden können. Insgesamt, so die inoffizielle Verkehrsbeauftragte der Schule, Carmen Boettcher, eine sinnvolle Investition.

AdUnit urban-intext2

Immerhin kämen von der gut 1000 Schülern in normalen Zeiten fast zwei Drittel mit dem Fahrrad. Momentan kämen ja nicht alle Schüler zum Präsenzunterricht. Aber sie vermutet, dass es in den vergangenen, von Corona geprägten, Monaten eher mehr geworden sind.

Gespannt sind Oberbürgermeister Pöltl und Ade, ob die Schule beim kommenden Stadtradeln vom 12. Juni bis 2. Juli wieder die Nase vorne haben wird. Der Ehrgeiz, so die Lehrerin Birgit Schillinger, scheint da zu sein. Sie erzählte, dass einige Schüler vergangenes Jahr den Heimweg in die Stadt über Plankstadt wählten. „Alles nur der Kilometer wegen.“ Und Schillinger sieht keinen Grund, warum das 2021 nicht auch so sein soll.

AdUnit urban-intext3

Viel schöner als mit dem Auto

Die zwölfjährige Amalia Kittler aus der Klasse 7b hat das zwar nicht gemacht. Aber sie fährt trotzdem gern jeden Tag mit dem Fahrrad in die Schule. „Ist viel schöner, als mit dem Auto gebracht zu werden“, erklärte sie.

AdUnit urban-intext4