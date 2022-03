Müll setzt Hotelgaragen in Brand

Beschäftigte des Hotels „Berlin“ in der Liselottestraße stellten am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf dem Garagendach Rauchentwicklung fest. Schnell wurde die Brandausbruchstelle gefunden: Es stellte sich heraus, dass eine Restmülltonne, die in den Garagen abgestellt war, völlig ausgebrannt war. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen war Müll in einem der 240-Liter-Behälter in Brand geraten. Das Feuer griff schnell auf dort gelagerten Gegenstände und auf zwei der drei Garagen selbst über. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Verbreitendes Brands auf andere Gebäudeteile.

Insgesamt waren fast 30 Rettungskräfte am Brandort eingesetzt. en. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Schaden an den Garagen wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung durch den weggeworfenen Müll aus. pol

