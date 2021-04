Müllabfuhr-Termine verschieben sich

Region. Infolge der bevorstehenden Osterfeiertage kann es zu Verschiebungen bei den Müll-Abfuhrterminen kommen. Das teilt die AVR Kommunal mit. Diese Abweichungen sind im Abfallkalender mit einem roten Ausrufezeichen markiert, heißt es weiter.

Bis einschließlich Donnerstag, 1. April, wird die Abfallabfuhr wie gewohnt durchgeführt. Am Karfreitag, 2. April, sowie am Ostermontag, 5. April, findet keine Müllabfuhr statt. Die AVR Kommunal verweist hier auf die Hinweise in den Kalendern sowie ihre App. Die AVR-Anlagen in Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg bleiben für private und gewerbliche Anlieferungen am Karfreitag sowie am Ostermontag geschlossen. Dies betrifft auch die Anlage der AVR Gewerbeservice GmbH in Heidelberg.

