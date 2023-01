Mülleimer wären eine Idee

Gestern habe ich sie wieder gesehen: die weißen und grünen kleinen Flaschen, die einfach wahllos in die Gegend geworfen wurden. Seit einigen Monaten liegen sie vor allem im Marstallhof in den Grünanlagen und Beeten, aber auch am Rande der Wege Richtung Südtangente. Es ist immer der gleiche Typ dieser „Taschenflaschen“, wie sie genannt werden: In den grünen war ein bekannter Kräuterlikör mit Hirschgeweih, in den weißen ein hochprozentiges Getränk russischen Ursprungs. Das scheinen die geschmacklichen Vorlieben des oder der Urheber der Verschmutzungen zu sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kaum vorstellbar, dass das einer alleine getrunken hat. Denn zum Teil lagen im Sommer mindestens 20 dieser Flaschen herum – und das jeweils in erreichbarer Nähe eines Mülleimers. Wer ihn (oder sie) sieht, kann vielleicht mal auf diese Entsorgungsmöglichkeit hinweisen.

Denn die Stadtgärtner haben mit den Flaschen ihre liebe Müh – genauso wie die Pächter der Parzellen des „Urban Gardening“-Projekts und der Hausmeister der Lore-Eichhorn-Halle. Zeitung lesen wird dem Verursacher nach diesem Alkoholgenuss wohl selbst kaum möglich sein.