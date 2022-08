Müllkontrollen? Geht’s noch?

Schwetzingen/Bruchsal. Der Grünen-Landtagsabgeordnete und Umweltstaatssekretär André Baumann ( Schwetzingen) hat bei der FDP und in der Landespolitik für Verwunderung gesorgt. Denn Anfang August plädierte Baumann bei einer Pressekonferenz in Stuttgart laut Nachrichtenagentur DPA nicht nur für den Einsatz von Mülldetektiven, „dass man den Leuten auch mal in die Tonne reinguckt“, sondern rief dazu auf, in Mehrfamilienhäusern mit geringer sozialer Kontrolle den Müll zu kontrollieren. Er selbst spiele ab und an den „ehrenamtlichen Mülldetektiv bei sich zu Hause“ und werde gegenüber Nachbarn auch mal deutlicher, so zitiert die FDP in einer Pressemitteilung.

„Ich finde solche Bemerkungen und direkte Aufrufe zur Müllbespitzelung von Nachbarn, insbesondere die herabsetzenden Äußerungen zur sozialen Kontrolle von „in Mehrfamilienhäusern lebenden Menschen“, für einen Staatssekretär der grün-schwarzen Landesregierung absolut unwürdig und nicht angemessen. Dass Baumann in seinem direkten Wohnumfeld in Schwetzingen unangemeldet im Müll seiner Nachbarn stochert, diese danach laut belehrt und sich in der Folge als ehrenamtlicher Mülldetektiv bezeichnet, halte ich diplomatisch ausgedrückt für äußerst merkwürdig“, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung (Bruchsal), der es selbst wichtig findet, dass Bioabfälle – „aber ohne Zeigefinger und Bespitzelung“ – besser verwertet werden.

In den vergangenen Jahren habe es nach Mitteilung von Jung im Landkreis Karlsruhe beim Rhein-Hochwasserschutz und der Polderplanung ebenfalls „merkwürdige Auftritte und ideologische Belehrungsaktionen von André Baumann gegeben“, sodass die jüngsten Aufrufe zum Gesamteindruck passten. „Sollte Baumann in Schwetzingen unangemeldet Grundstücke betreten, nachts mit der Taschenlampe Mülltonnen durchwühlen oder Wohnanlagen betreten“, rät Christian Jung betroffenen Bürgern, sofort die Polizei zu verständigen. zg