Müllsammeln soll effektiver werden

Das Leichtmüllaufkommen im Stadtgebiet habe sich in den letzten vier Jahren nahezu verdreifacht. Ein auslösender Faktor sei das generelle Verhalten der Bürger und die Pandemie und die damit verbundenen zusätzlichen Verpackungsauflagen, teilt die Stadtverwaltung mit. Aus diesem Grund soll in der Sitzung des Technischen Ausschusses. am Mittwoch, 27. Oktober (18 Uhr, großer Sitzungssaal im Rathaus) die Anschaffung eines Leichtmüllsammelfahrzeugs für die Stadtreinigung beschlossen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Verwaltungsvorlage habe sich die Möglichkeit ergeben, einen Kleintransporter mit einem Leichtmüllverdichter und somit einem höheren Sammelvolumen (etwa drei Kubikmeter) zu bekommen. Um auch dem Umweltschutzansatz zu entsprechen, werde das Fahrzeug mit Erdgas betrieben. Diese Treibstoffart sei notwendig um die notwendige Kraft für den Pressmüllantrieb sicherzustellen.

Der Transporter könne als Vorführfahrzeug noch in diesem Jahr geliefert werden. Durch diese Anschaffung sei es möglich, die Stadtreinigung effektiver bei der Leichtmüllbeseitigung einzusetzen. „Die notwendigen Deckungsmittel in Höhe von rund 60 000 Euro stehen zur Verfügung“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Kamerasystem fürs Bauamt

Der zweite Tagesordnungspunkt dreht sich um in die Investition in ein Kanalkamerasystem. Seit rund zwei Jahren habe sich, ausgelöst durch die stark gestiegenen Bautätigkeiten, ein erhöhter Bedarf von Kamerabefahrungen in vorhandenen Kanalabschnitten ergeben. Die dafür in Frage kommenden Firmen seien stark ausgelastet, dadurch entstünden sehr lange Wartezeiten. Mittlerweile seien auch die Kosten für Kamerabefahrungen spürbar angestiegen..

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Um hier angemessen reagieren zu können, sei eine Markterkundung bei verschiedenen Herstellern für Kanalbefahrungssystemen vorgenommen worden. Eine Firma könne ein für die Erfordernisse entsprechendes Kamerasystem als Vorführgerät zum Preis von rund 31 000 Euro noch in diesem Jahr liefern. Durch eine solche Beschaffung sei das Bauamt in der Lage, mit eigenem Personal Kanaluntersuchungen selbst vorzunehmen. ali/zg