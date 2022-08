Münchener Freiheit liefern in Schwetzingen zwei Stunden beste Unterhaltung

Schwetzingen. „So lange man Träume noch leben kann“ – besser hätte einer der großen Hits der Münchener Freiheit zu diesem Abend im Schwetzinger Schlossgarten nicht passen können: Knapp zwei Stunden beste musikalische Unterhaltung einer Kultband, gut gelaunte Gäste, die sich im Schlossrestaurant „Theodor’s“ kulinarisch verwöhnen ließen, sommerliche Temperaturen und ein traumhaftes Ambiente von der Kulisse des Schlosses, angesichts dessen Sänger Tim Wilhelm mehr als einmal ins Schwärmen geriet. „Diese Momente haben uns in den letzten Jahren gefehlt“, genoss er den Auftritt und suchte schon beim zweiten Song den direkten Kontakt zum Publikum. Die rund 450 Gästen saßen zu diesem Zeitpunkt noch überwiegend an den Tischen – lange dauerte es aber nicht mehr, bis die Tanzfläche vor der Bühne besetzt war.

Der vielseitig talentierte Sänger, Moderator und Schauspieler Wilhelm (45) ist nicht nur nach dem Alter der Jüngste in der Band, er ist auch am kürzesten dabei. Es sind aber auch schon wieder zehn Jahre, seit er bei der Münchener Freiheit den Job von Gründungsmitglied Stefan Zauner übernommen hat. Die Jungs an seiner Seite gehören schon lange zur Band, Gitarrist und Sänger Aron Strobel ist sogar Gründungsmitglied. Aber Michael Kunzi (Bass), Alexander Grünwald (Keyboard) und Renard Henry Hatzke (Schlagzeug) kamen alle 1983 und waren also schon dabei, als die Erfolgsstory der Münchener Freiheit begann.

Der Höhepunkt dieser Geschichte ist der Mega-Hit „Ohne dich“, der natürlich auch beim Konzert in Schwetzingen vom Publikum begeistert gefeiert wurde. Doch es sind weit mehr Titel aus dem immerhin 19 Studioalben umfassenden Repertoire der Band, die den Menschen in den Ohren geblieben sind. „Ich wusste, gar nicht, dass ich so viele Songs von denen kenne“ – der Satz war nicht nur einmal zu hören. Etwa „Tausendmal du“, „Herzschlag ist der Takt“, „SOS – ruf mich an“, „Bis wir uns wiedersehn“, „Herz aus Glas“ oder „Ich steh auf Licht“. Und musikalisch ist die Münchener Freiheit nach wie vor Extraklasse – sowohl was die Qualität und das Zusammenwirken der Sänger als auch der Instrumentalisten betrifft. Und dazu kam am Freitag noch ein nahezu perfekter Sound. Logisch, dass sie das Publikum nicht ohne Zugabe gehen ließ – so wurden es fast zwei Stunden bis zum Schlussapplaus.

„Wir sind sehr zufrieden. Das waren drei tolle Abende“, zog Andreas Bante eine äußerst positive Zwischenbilanz und wusste, wem er ganz besonders zu danken hatte: Dem Wettergott, der offensichtlich an den drei Tagen gut gelaunt war. Der Geschäftsführer des „Theodor’s“ hatte im Vorjahr die Idee, die Serie „Sommer im Schloss“ aus der Taufe zu heben. „Damals war’s noch so relativ spontan aus dem Hut gezaubert“, erinnerte er sich. In diesem Jahr war mehr Zeit für die Planung und herausgekommen ist eine Konzertreihe, die beim Publikum offensichtlich bestens ankommt. 600 Gäste bei der Premiere mit der Bee-Gees-Coverband am Mittwoch, 500 tags darauf bei der Abba-Tribute-Show und nun rund 450 bei der „Münchener Freiheit“.

„Sommer im Schloss“ ist schon im zweiten Jahr fest etabliert. Ab Dienstag geht es vor den Zirkelsälen in die zweite Festivalwoche beim „Sommer im Schloss“ weiter – mit dem interessanten Bandprojekt „Flow“ des Mannheimer Startrompeter Thomas Siffling. Am Mittwoch, 24. August kommt die Tributeband „Queen Kings“. Bei „Dirty Deeds“ am Donnerstag, 25. August, gibt es AC/DC-Hits satt und den Abschluss macht am Freitag, 26. August, der bekannte Lokalmatador und Soulsänger Sydney Youngblood.

Für alle Konzerte gibt es übrigens noch Karten, zum Teil aber nur noch wenige. Musikfans sollten sich das nicht entgehen lassen – ganz nach dem Motto „So lange man Träume noch leben kann“.