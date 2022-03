Multifunktionslenkräder, Navigationssysteme und Elektronikmodule aus Autos gestohlen

Schwetzingen. In der Nacht zum Dienstag wurden zwei BMWs aufgebrochen, die in der Sternallee, in Höhe des Anwesens Nr. 52, abgestellt waren. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Multifunktionslenkräder, die Navigationssysteme und Elektronikmodule ausgebaut. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Angaben auf über 10.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Tatzeit nach 4 Uhr am frühen Dienstagmorgen liegen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880 zu melden.