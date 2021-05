Multiple Sklerose – die Krankheit mit den vielen Gesichtern

Die Symptome von Multipler Sklerose (MS) sind vielfältig und erscheinen anfangs oft harmloser Natur zu sein. Sehstörungen, Doppelbilder, Taubheitsgefühle oder auch Missempfindungen und Lähmungserscheinungen können erste Symptome der Erkrankung sein. Schon zu Beginn oder im Verlauf können chronische Erschöpfung, Fatigue, Spastik oder Blasenfunktionsstörungen hinzukommen.

Zwölfmal pro Stunde wird die Diagnose auf der Welt Patienten mitgeteilt und ist häufig ein Paukenschlag. Wie wird mein Leben jetzt weitergehen? Kann ich meiner Arbeit auch in Zukunft nachgehen? Kann ich Kinder haben? Wo bekomme ich Hilfe? Diese und andere Fragen stellen sich die Betroffenen. Deshalb möchte unsere Zeitung zusammen mit der am Krankenhaus in Schwetzingen niedergelassenen Neurologin Prof. Dr. Simone Wagner zum MS-Tag, der dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, am Montag, 31. Mai, von 17 bis 19 Uhr eine Telefonsprechstunde anbieten, bei der Sie, liebe Leser, als Angehörige oder Betroffene Fragen stellen können.

Zur Person: Prof. Dr. Wagner Prof. Dr. Simone Wagner arbeitet seit vielen Jahren klinisch und wissenschaftlich in der Neurologie. Sie hat in Heidelberg, Boston und Montpellier studiert und war seit 1993 an der neurologischen Uniklinik Heidelberg tätig, zuletzt als Oberärztin der Ambulanz. Am Scripps Research Institute in San Diego erforschte sie die Rolle spezifischer Adhäsionsmoleküle beim Schlaganfall und war an einer der ersten Studien zu Cladribin bei Multipler Sklerose beteiligt. Seit 2007 ist sie als Neurologin mit Zusatzbezeichnung Schmerztherapie am Krankenhaus Schwetzingen niedergelassen und betreut auch konsiliarisch Patienten der GRN-Klinik. Die Neurologische Praxis Professor Wagner ist eine DMSG zertifizierte MS Schwerpunkt-Praxis. zg/Bild: FotoAgenten

Ursächlich für MS ist eine Fehlsteuerung des Immunsystems. Dieses hat eine Wächterfunktion in unserem Körper. Es soll zwischen ‚fremd’ und ‚eigen’ unterscheiden und so Gefahren abwenden. Hauptakteure sind die sogenannten T- und B-Lymphozyten des Immunsystems. Aus unbekannten Gründen greifen sie Strukturen im Zentralnervensystem an. Zunächst ist besonders die Myelinscheide, eine Isolationsschicht, die die Nervenzellen umgibt, Ziel des Angriffs.

Im Verlauf werden aber auch Nervenzellen selbst attackiert. Während die Rolle der T-Zellen bei der Entstehung der Erkrankung schon länger bekannt ist, rücken in den letzten Jahren bei der Entwicklung neuer Therapien die B-Zellen immer mehr in den Vordergrund. Ziel der Therapien ist es zum einen, das Immunsystem so zu beeinflussen, dass die Entzündung erst gar nicht entsteht oder zumindest vermindert wird.

Reparaturfunktion stärken

Andere noch experimentelle Therapiestrategien zielen darauf ab, die Reparaturfunktion des Nervensystems zu stärken. Auch wenn die Erkrankung nicht heilbar ist, konnten doch durch die Entwicklung neuer Medikamente in den letzten Jahrzehnten deutliche Fortschritte erzielt werden. Die Erkrankung ist durch neue Therapiestrategien meist gut beherrschbar und schwere Verläufe werden immer seltener gesehen. Während ein akuter Schub der Erkrankung fast immer mit Cortison behandelt wird, ist die Anzahl der krankheitsmodifizierenden Grundtherapien mittlerweile auf über 16 verschieden Präparate angestiegen und neue sind am Horizont.

Abhängig vom Krankheitsverlauf werden bei mildem, moderatem oder auch hoch aktivem Verlauf unterschiedliche Medikamente eingesetzt. Die längste Erfahrung besteht mit Interferonen und Glatimareracetat, die bereits seit den 1990er Jahren in der Behandlung der MS eingesetzt werden. Neuere Medikamente beeinflussen direkt spezifische Zellen des Immunsystems.

Durch Einsatz spezifischer monoklonaler Antikörper werden bestimmte Lymphozyten abgefangen. Andere Wirkstoffgruppen verhindern, dass Immunzellen durch die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn einwandern. Mit Entwicklung immer wirksamerer Medikamente und der damit einhergehenden immer besseren Prognose kommt es allerdings auch zum Auftreten bisher unbekannter Nebenwirkungen. Insbesondere bei starker Unterdrückung des Immunsystems können spezielle Infektionen auftreten. Wie hoch das Risiko ist, eine solche Infektion zu erleiden, kann mit einem Bluttest im Vorfeld überprüft werden.

In Deutschland betrifft die Erkrankung mehr als 250 000 Menschen. Meist ist ihr Verlauf zu Beginn schubförmig und geht anschließend in eine chronische Form mit oder ohne weitere Schübe über. 72 Prozent aller MS- Erkrankten sind Frauen. Das mittlere Erkrankungsalter liegt bei 20 bis 40 Jahren und fällt komplett in die Lebensphase der Familiengründung. Während man vor zehn Jahren häufig noch von einer Schwangerschaft abgeraten hat, hat sich hier die Sichtweise geändert. Mittlerweile weiß man, dass nichts gegen eine Schwangerschaft und auch gegen das Stillen des Kindes spricht. Im Gegenteil: Gerade in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft sind mehr als die Hälfte der Frauen symptomfrei. Im letzten Drittel geht die Schubrate sogar auf 80 Prozent zurück.

Das passende Medikament finden

Als Fazit kann man sagen, dass der Gründung einer Familie auch nach Diagnosestellung einer Multiplen Sklerose nichts im Wege steht. Die Auswahl des passenden Medikaments erfordert häufig Fingerspitzengefühl. Zusätzlich zur vermuteten Erkrankungsform muss auch die jeweilige Lebenssituation des Patienten berücksichtigt werden. Manche Patienten werden ein oral einzunehmendes Medikament einem zu spritzenden vorziehen. Einige Präparate werden nur in mehrmonatigem Abstand gegeben. Manche Menschen möchten die Erkrankung nicht täglich vor Augen haben und ziehen daher Medikamente, die in großem Abstand gegeben werden können, einer täglichen Gabe vor.

Auch eine geplante Schwangerschaft beeinflusst die Auswahl der Medikamente, wobei Interferone und Glatirameracetat auch während der Schwangerschaft gegeben werden können. Auch wenn Gene, neben noch unbekannten Umweltfaktoren und Lebensstilfaktoren, bei der Entstehung der MS eine Rolle spielen, ist das Risiko für Kinder von MS-Patienten, ebenfalls zu erkranken, mit drei von 100 gering.

Zusammenfassend existiert eine Vielzahl von effektiven Medikamenten zur Behandlung der Multiplen Sklerose. Eine gesunde Lebensweise und regelmäßige Krankengymnastik und Ergotherapie beeinflussen die Erkrankung ebenfalls positiv. Wichtig ist auch besonders vor Beginn einiger effektiver Therapien den aktuellen Impfstatus zu überprüfen und gegebenenfalls notwendige Impfungen, etwa gegen Varizellen, nachzuholen. Die Impfung gegen das Coronavirus wird – unter bestehender Therapie – empfohlen.

Auch 2021 können Veranstaltungen anlässlich des 13. Welt-MS Tages nur virtuell stattfinden. Aus diesem Anlass wird Prof Dr. Simone Wagner am Montag, 31. Mai, von 17 bis 19 Uhr Fragen rund um MS in einer Telefonsprechstunde beantworten. jüg

Info: Rufen Sie an unter Telefon 06202/20 53 88 oder stellen Sie Ihre Frage per E-Mail sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de