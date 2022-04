Museum Blau öffnet diesen Samstag

Die Winterpause ist vorbei, das Museum Blau in der Hebelstraße 2 in Schwetzingen öffnet an diesem Wochenende wieder und hat sich für die neue Saison schön herausgeputzt, wie Museumsleiter Dr. Dietmar Schuth mitteilt.

Im Garten blühen blaue Frühlingsboten und viele neue Exponate sind zu bewundern. Auch ein Kinderprogramm wird angeboten. Wie jeden Samstag um 15 Uhr wird es kostenlose Führungen durchs Museum geben. An diesem Samstag, 9. April, wird dies der Direktor Dr. Dietmar Schuth persönlich übernehmen. Das Museum ist auch an Karfreitag wie auch an den Ostertagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags zusätzlich von 10 bis 14 Uhr. zg

