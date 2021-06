Musik in Schwetzingen: Sopranistin Tanja Hamleh singt Opern aus den Redaktionsräumen

Schwetzingen. Schon während die erste Fête de la Musique in Schwetzingen noch in vollem Gange ist, präsentiert sie sich als durchweg lebensfrohe Veranstaltung, die von den Passanten positiv aufgenommen wird. Wo die Zuhörer schon begeistert von der Musik und erleichtert nach einer langen, pandemiebedingten Kulturpause wirken, so trifft das auf die teilnehmenden Musiker wohl noch mehr zu. Das Auftreten vor Publikum hat sichtlich gefehlt und zwar auf beiden Seiten. Da ist es keine Überraschung, dass man in der Stadt nicht nur strahlenden Sonnenschein, sondern auch zahlreiche strahlende Gesichter sehen kann.

Ein frühes Ausrufezeichen der Fête kann Sängerin Tanja Hamleh setzen. Die Sopranistin singt direkt aus den Räumen der Schwetzinger Zeitung Opernarien, aber zum Beispiel auch Stücke aus Musicals, für die Zuhörer auf dem Schlossplatz. Trotz der frühen Auftrittszeit am Montagnachmittag finden sich schnell viele Neugierige ein, die Hamlehs Vorstellung mit lautstarkem Applaus und Bravo-Rufen quittieren.

Doch ein großer Vorteil der Fête de la Musique ist ihre Vielseitigkeit. So tritt auch der Schwetzinger Musiker Athi Sananikone an unterschiedlichen Orten in der Stadt auf, nur mit Gitarre und Mikrofon bewaffnet, und gibt unter anderem Songs von Alanis Morisette und Elvis Presley zum Besten. Einer seiner geplanten Auftritte hätte zum Beispiel vor dem Lutherhaus stattfinden sollen, er verlegte ihn aber spontan auf die andere Straßenseite in den Schatten.

Man spürt es deutlich während des Musikfestes in der Stadt: Spontanität und vielleicht auch Zufall sind Faktoren, die die Veranstaltung ausmachen. Allerdings kann das auch seine negativen Seiten haben. So muss der für den Abend geplante Auftritt der Band Shades of Soul im Hirschacker leider entfallen, was erst am Nachmittag klar wird.

Ein ausführlicher Bericht mit vielen Bildern folgt in der Dienstagsausgabe.