Musik verbindet Menschen aus aller Welt mit unterschiedlichen Kulturen. Am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr findet nun unter der Federführung der früheren Stadträtin Raquel Rempp im Palais Hirsch ein afghanischer Musikabend statt.

Rempp, die sich seit vielen vor allem für Flüchtlinge aus Afghanistan, eines wie sie selbst sagt „der problematischsten Ländern der Welt“ einsetzt, wirbt für das gute Miteinander von Flüchtlingen und Einheimischen. „Wer sich kennenlernt, kann sich verstehen und beurteilen.“ Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hat die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen.

Die Musiker Hussein Rezai, Nematullah Azizi und Abdullah Mohammadi bilden die „Yaran Music Group“, also die „Freunde der Kunst“. Sie gehören dem Volksstamm der Hazara an, der drittgrößten, ethnischen Gruppe in Afghanistan. Diese Volksgruppe lebt vor allem in der Region Hazaradschat oder Harzaristan im Bamiyan Tal. Erwartet wird ein besonderer Gast aus Frankreich, dessen Namen jedoch noch nicht verraten werden soll. Der Erlös aus dem Konzert – der zu 100 Prozent den Musikern zugute kommt – ist für die Anschaffung von neuen Instrumenten für die Gruppe gedacht. zg