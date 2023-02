Mit einem Konzert für Orgel, Schlagzeug und elektronischer Livemusik samt Fotos und Videosequenzen startet am Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr das Programm der evangelischen Kantorei (wir berichten noch ausführlich) in das letzte Arbeitsjahr von Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer. Unter dem Motto „Musik zum Hören, Sehen und Fühlen“ laden Dr. Uwe Dittes (Bild) und Detlev Helmer in die evangelische Stadtkirche ein.

In langjähriger enger Zusammenarbeit arrangierten die beiden Musiker die berühmte D-moll-Toccata und Fuge von Johann Sebastian Bach für Orgel und Schlagzeug ebenso die viersätzige „Suite gothique“ von Leon Boëllmann sowie zwei weitere Toccaten von Eugène Gigout und Gaston Belier.

Uwe Dittes, passionierter Fotograf und Autor verschiedener Video-sequenzen, wird außerdem auf großer Leinwand Fotos und Ausschnitte aus seinen Kinofilmen „Zyklus der Elemente“ und „Stadt, Land, Fluss“ zeigen und dazu live elektronische Musik spielen.

Das Publikum ist eingeladen, das Spiel der beiden Musiker auf der Empore optisch zu verfolgen. Dadurch wird gleichzeitig die gehörte Musik und das sichtbare Agieren fühlbar. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für einen karitativen Zweck gebeten, der zu Konzertbeginn angekündigt wird.