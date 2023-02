Musikalisch bei Ostermesse mitwirken

An kirchlichen Hochfesten werden regelmäßig Werke von Meistern aus dem süddeutsch-schlesisch-böhmischen Raum aufgeführt. In den vergangenen Jahren waren dies unter anderem Pastoralmessen von Wenzel Emanuel Horák, Robert Führer und Ignaz Reimann. Zu diesem Personenkreis aus dem 19. Jahrhundert gehört auch Karl Kempter, dessen Missa Sancta op. 13 der katholische Kirchenchor St. Pankratius Schwetzingen nun für das Hochamt am Ostersonntag (9. April) ausgesucht hat.

Karl Kempter (1819-1871) entstammte einer musikalischen Lehrerfamilie in Limbach, einem Ortsteil von Burgau in Bayrisch-Schwaben. Seine hohe Musikalität wurde schon früh erkannt und dem entsprechend gefördert. Im Laufe seines beruflichen Werdegangs, in dem er 1865 sogar zum Domkapellmeister, dem höchsten Amt im kirchenmusikalischen Bereich Augsburgs ernannt wurde, komponierte er annähernd 120 Werke, darunter Messen, Oratorien, Gradualien, Offertorien, Vespern und Litaneien.

Der St.-Pankratius-Kirchenchor lädt nun ein, an den gerade beginnenden Proben teilzunehmen. Hier sind Sängerinnen und Sänger, die der Chorgemeinschaft neu und dauerhaft beitreten möchten, ebenso willkommen wie alle Gastsänger, die nur projektbezogen die musikalischen Vorbereitungen für die Ostermesse unterstützen möchten. Allen Beteiligten ist am Fest der Auferstehung Jesu Christi ein gemeinsamer Auftritt mit ausgewählten Solisten und Mitgliedern des philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg auf der Empore in St. Pankratius gewiss.

Für Neulinge ist eine erste Kontaktaufnahme über die Vorstandsvorsitzende Sigrid Oehl, Telefon 06202/1 32 38, möglich. Alternativ kann auch eine der Probestunden – jeweils mittwochs um 20 Uhr im Josefshaus hinter der St.-Pankratius-Kirche – als Schnupperstunde wahrgenommen werden. zg