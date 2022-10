Musiker gesucht

Zum Abendgottesdienst in der Tradition der Communauté von Taizé lädt die evangelische Kirchengemeinde Schwetzingen am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr in die Stadtkirche ein. Prädikant Holger Hamm und sein Team werden den Gottesdienst bei Kerzenschein mit vielen meditativen Elementen, einfachen mehrstimmigen Gesängen und Zeiten der Stille gestalten. Die Musik liegt bei Kantor Detlev Helmer.

Bereits für Samstag, 29. Oktober, lädt Bezirkskantor Detlev Helmer ab 16 Uhr zu einer Probe der Gottesdienst-Lieder in die Stadtkirche ein. Hier können Instrumente mitgebracht werden. Die spielerischen Fähigkeiten sollten so sein, dass man die in der Regel leichten Taizé-Lieder (Laudate omnes gentes, Ubi caritas, Meine Hoffnung und meine Freude, Gloria in excelsis Deo, Dona nobis pacem und andere) vom Blatt spielen kann.

Um einen Überblick über die Mitwirkenden zu haben, wäre eine Anmeldung bis diesen Freitag, 28. Oktober, über das Bezirkskantorat mit Angabe von Namen und Instrument hilfreich: bezirkskantorat.suedlichekurpfalz@kbz.ekiba.de. zg