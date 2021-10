Musikgenuss querbeet

Das Walzwerk bietet wieder feinen Musikgenuss: Am Freitag 22. Oktober, ab 21 Uhr spielen Dominik Wrana und David Scherer auf. Ob alleine mit Stimme und Gitarre oder mit seiner Band „States of Matter“ – die Musik von Dominik Wrana hat stets Luft und Löcher. Sie ist transparent, damit die Sonne hereinscheinen kann – und doch ist es unzweifelhaft Rock, heißt es in einer Pressemitteilung des Musikers.

In der Intensität der Gitarre, in den Geschichten, die Wrana mit rauer Stimme eindringlich besingt und in den Songs, die in ihrer epischen Weite und mit den Latino-Anklängen den Westcoast-Sound der 1970er Jahre heraufbeschwören.

Virtuos und gefühlvoll

Wie in seinen eigenen Songs, so pendelt Dominik Wrana stilistisch auch in seinem Coverprogramm (Solo und mit „Secret Three“) zwischen den Polen 1990er Alternative-Rock, 1980er Songs auf Fret – statt Keyboards und Singer oder Songwriterballaden. Gemeinsam mit dem Blues- und Rockgitarristen David Scherer, der sein Instrument gleichermaßen virtuos wie gefühlvoll zu spielen versteht, präsentiert Dominik Wrana eine Mischung aus eigenen Kompositionen und Coversongs, die durch Dominiks markante Stimme eine eigene Note bekommen.

Das Ganze gibt es am Freitag 22. Oktober, ab 21 Uhr zu hören und zu sehen. Der Eintritt ist frei und es gelten die 3G-Regeln für den Einlass.

