Musikschüler lassen Schlossgarten erklingen

Die Musikschule Bezirk Schwetzingen gestaltet am Sonntag, 3. Juli, von 13.30 bis 17.30 Uhr im Schlossgarten Schwetzingen ihr Parkfest. Wenn es regnet, weichen die Musiker in die Zirkelsäle und in die Schlosskapelle aus.

Los geht’s um 13.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch den Vorsitzenden der Musikschule, Oberbürgermeister Dr. René Pöltl, an der Hauptbühne vor der Rechtspflegeschule (bei Regen im Kammermusiksaal des nördlichen Zirkels). Das Musikschulsinfonieorchester unter der Leitung von Georg Schmidt-Thomée wird die Eröffnung musikalisch umrahmen.

Von 14.30 bis 17.30 Uhr spielen mehr als 1000 Schüler auf unterschiedlichen Instrumenten ihre für das Parkfest einstudierten Stücke an insgesamt sieben Bühnen. Mitwirken werden unter anderem die Kinder der Elementaren Musikpädagogik, Streicher- und Schlagzeug-Ensembles. Alle gängigen Instrumente, wie Klavier, Keyboard, Gitarre, Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass, Block- und Querflöte, Klarinette, Trompete Saxofon, Posaune, Oboe, Harfe, Akkordeon und Schlagzeug kommen zum Einsatz. Zum ersten Mal stellt sich das große Blasorchester unter der Leitung von Alois Willing dem Publikum vor.

Das Parkfest-Organisations-Team bietet im Café Wildnis ab 14.30 Uhr Snacks und Getränke an. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt den Musikschülern zugute und ermöglicht die Anschaffung zusätzlicher Instrumente – in diesem Jahr sind fünf kleine Harfen für das Instrumentenkarussell geplant, womit vielen Kindern ein Kennenlernen dieses wunderbaren Instruments ermöglicht werden kann. zg