Musikschule gibt Kostproben im Schwetzinger Schlossgarten

Die jungen Talente aus der Musikschule Schwetzingen verzaubern in einer Konzertreihe die Gäste in der traumhaften Kulisse des Schwetzinger Schlossgartens. Beim zweiten Konzert der Reihe am Freitag, 15. Juli, füllen sieben Schülerinnen und Schüler von Elena Spitzner ab 18.30 Uhr den Garten mit ihren Stimmen. Um den genauen Ort des Konzertes zu erfahren, müssen die Besucherinnen und Besucher zunächst ein Rätsel lösen. Dieses führt sie dann zum Ort des Geschehens, an dem die musikalische Belohnung auf sie wartet.

Im Sommer steht der Schlossgarten Schwetzingen dieses Jahr im Zeichen der Musik. In einer Konzertreihe erfüllen die Schülerinnen und Schüler aus Schwetzingen den Schlossgarten mit ihren Klängen. Das erste Konzert im Juni war trotz des schlechten Wetters ein voller Erfolg. Obwohl das als Open Air geplante Konzert in die Kapelle verlegt werden musste, kam von den Besucherinnen und Besuchern ausschließlich positive Resonanz.

Schöne Künste mit Tradition

Das bietet die perfekte Grundlage für das nun zweite Konzert am heutigen Freitag. Ab 18.30 Uhr werden Miriam Gugau, Kim Bley, Paolo Somma, Adrian Rüttinger, William Corbett, Eilika Händel und Kornelius Rohrschneider hier musizieren. Das abwechslungsreiche Programm reicht von Stücken von Max Giesinger bis hin zu Hits von Adele.

Musik hat ebenso wie Kunst eine lange Tradition im Schloss Schwetzingen. Schon im 18. Jahrhundert kamen immer wieder zahlreiche Maler, Dichter, Musiker und Philosophen ans Schloss des Kurfürsten. Im Schlosstheater und im Naturtheater fanden Konzerte von berühmten Musikern und Gruppen statt – unter anderem spielte hier natürlich die damals sehr berühmte Mannheimer Hofkapelle. Diese langjährige Tradition wird mit den Kurzkonzerten im Sommer weitergeführt. Die Konzerte sind als musikalische Schnitzeljagd geplant.

Um an den genauen Ort der Veranstaltung zu kommen, muss von den Gästen zuerst ein kleines Rätsel gelöst werden. Dieses erhalten die Besucherinnen und Besucher am Haupteingang. Das Rätsel lautet folgendermaßen: „Gesucht ist der Tempel des Gottes der Wissenschaft und der Musik, der unter anderem die Lyra spielt. Dort, wo sich hinter dem Naturtheater die Grotte befindet, sind Sie richtig“.

Für den kleinen Rätselspaß sollten die Gäste in etwa 30 Minuten einplanen, damit alle rechtzeitig zu Konzertbeginn am richtigen Ort sind. Der Besuch des Konzerts ist im Eintrittspreis des Schlossgartens enthalten und es ist keine Anmeldung notwendig. Das Konzert ist nicht bestuhlt, es werden aber Klappstühle zur Verfügung gestellt.

Bei schlechter Witterung oder falls es zu heiß werden sollte, wird das Konzert in die Schlosskapelle verlegt. Der nächste Termin der Reihe findet dann am Freitag, 16. September, zusammen mit Barbara Obert und ihrem Doppelrohrblatt-Trio statt. zg