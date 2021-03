Schwetzingen. Der Präsenzunterricht an der Musikschule Bezirk Schwetzingen muss eingestellt werden. Leiter Roland Merkel informierte darüber, dass ab sofort wieder Online-Unterricht stattfinden muss: „Aufgrund der steigenden Infektionsrate im Rhein-Neckar-Kreis gilt, dass ab Mittwoch, 17. März, der Publikumsverkehr an Musik- und Kunstschulen einzustellen ist. Aus diesem Grund muss der Unterricht im Online-Betrieb stattfinden. Unsere Lehrer setzen sich mit ihren Schülern in bewährter Form in Verbindung“, schreibt uns Merkel.

Das Instrumentenkarussell müsse bis auf Weiteres unterbrochen werden. Die dafür erst kürzlich den Eltern mitgeteilten Ersatztermine seien somit hinfällig. Der für Freitag geplante Start mit der neuen Streicherklasse müsse ebenfalls abgesagt werden.